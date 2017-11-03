ОАЭ выдали России обвиняемую в рейдерстве на миллиард рублей

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты выдали РФ россиянку Светлану Тверскую, обвиняемую в рейдерских захватах недвижимости в центре Москвы на миллиард рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.

По данным ведомства, Тверская, сговорившись с неизвестными, подала в столичное управление Росреестра поддельные документы для государственной регистрации перехода права собственности на нежилые помещения. При этом человек, через которого она подавала документы, не знал о ее преступных намерениях, выяснили следователи.

Успешно зарегистрировав бумаги в январе-марте 2014 года, женщина обманом завладела рядом нежилых помещений стоимостью миллиард рублей на улицах Арбат, Кузнецкий мост и Тверская.

В сентябре 2015 года Тверской суд заочно арестовал женщину по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Тверскую объявили в международный розыск.

"Запрос о выдаче направлен в связи с задержанием 08.09.2016 Тверской Светланы на территории Объединенных Арабских Эмиратов, который рассмотрен и 22.10.2017 удовлетворен эмиратской стороной", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Тверскую доставят в Москву и будут судить. Ей грозит до 10 лет заключения.