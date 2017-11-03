Возле ГМИИ имени Пушкина проведут замер вредных веществ в воздухе

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Лаборатория для замера вредных веществ в воздухе направлена к Музею изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, где в пятницу произошло возгорание, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.
Ранее представитель столичного главка МЧС РФ рассказал, что пожарные остановили распространение огня на крыше одного из зданий Музея изобразительных искусств. По его словам, борьбу с огнем ведут 15 расчетов, всего 45 человек.
По данным пресс-службы музея произошло в отделе личных коллекций, где в данный момент не было выставок; все сотрудники эвакуированы, задымление устранено, экспонаты не пострадали.