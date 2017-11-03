Возле ГМИИ имени Пушкина проведут замер вредных веществ в воздухе

Пожар в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 3 ноября 2017

Пожар в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Лаборатория для замера вредных веществ в воздухе направлена к Музею изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, где в пятницу произошло возгорание, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.

"К месту происшествия направлена лаборатория для замеров предельно-допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе", — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель столичного главка МЧС РФ рассказал, что пожарные остановили распространение огня на крыше одного из зданий Музея изобразительных искусств. По его словам, борьбу с огнем ведут 15 расчетов, всего 45 человек.

По данным пресс-службы музея произошло в отделе личных коллекций, где в данный момент не было выставок; все сотрудники эвакуированы, задымление устранено, экспонаты не пострадали.