В Чувашии боксеры ограбили местного жителя на пять миллионов рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении двоих профессиональных боксеров из Москвы, которых подозревают в ограблении жителя Чувашии на 5,5 миллиона рублей, сообщает республиканское МВД.

Уточняется, что преступление произошло в августе 2017 года, когда потерпевший выходил из банка, где забрал из ячейки деньги, вырученные после продажи квартиры.

"Не успел мужчина выйти из отделения, как к нему подбежали двое молодых людей. Удары злоумышленников оказались настолько мощными, что даже физически крепкий чебоксарец не устоял на ногах. Как ни старался пострадавший удержать сумку, где было 5,5 миллиона рублей, налетчики отобрали ее и скрылись. В руках у потерпевшего осталась только ручка", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в МВД, подозреваемыми в ограблении оказались профессиональные боксеры из Москвы, которые "успешно выступали на различных соревнованиях".

В МВД добавили, что прибывшие на место преступления оперативники уголовного розыска установили маршрут налетчиков, а также квартиру, которую те снимали в Чебоксарах, и арендованную машину. Совместно с коллегами из главного управления уголовного розыска МВД России чувашские полицейские выяснили, кто предположительно причастен к грабежу. При задержании боксеров в Москве у них изъяли травматический пистолет и около 900 тысяч рублей. Под усиленным конвоем задержанных привезли в Чувашию.

В отношении спортсменов возбуждено уголовное дело за грабеж в особо крупном размере. Уже известно, что сами они не были знакомы с пострадавшим. Сейчас устанавливается личность организатора нападения, добавили в МВД.