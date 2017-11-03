СК выявил злоупотребления полномочиями в самарском РКЦ "Прогресс"

САМАРА, 3 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями возбуждено в отношении сотрудников Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс", сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области.

"Следственными органами возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2010 года между заводом и коммерческой фирмой был заключен договор подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению одного из корпусов РКЦ "Прогресс" на сумму более одного миллиарда рублей. Денежные средства по указанному договору были перечислены компании в полном объеме, однако не все работы, предусмотренные техническим заданием, были выполнены, отмечают в СК. В декабре 2014 года между РКЦ "Прогресс" и фирмой было заключено соглашение о расторжении договора с условием отсутствия у сторон претензий друг к другу.

Как отметили в ведомстве, с 2010 по 2015 годы сотрудники РКЦ "Прогресс" утвердили технические сметы для проведения работ по реконструкции корпуса, предусмотренные указанным договором, с использованием собственных материалов на сумму более 87 миллионов рублей. Также, полагают следователи, были заключены дополнительные договоры с другими подрядными организациями на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению корпуса еще более чем на 132 миллиона рублей. Оплатил работы РКЦ "Прогресс" в полном объеме за счет собственных средств.

По данным следствия, в 2014 году для проведения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению производственной базы между РКЦ "Прогресс" и коммерческой компанией заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ на общую сумму более трех миллиардов 284 миллионов рублей. В 2015 году был заключен еще один контракт на общую сумму более одного миллиарда 142 миллионов рублей. Для исполнения контрактов в РКЦ "Прогресс" поставили оборудование, оплата за поставленные станки произведена в полном объеме из средств федерального бюджета, поступивших в рамках федеральной целевой программы.

"В 2015 году сотрудники АО "РКЦ "Прогресс" приняли решение о заключении дополнительных договоров… на поставку дополнительного оснащения к поставляемому оборудованию в рамках госконтрактов на общую сумму 185 миллионов рублей. Денежные средства по дополнительным договорам были оплачены за счет собственных средств АО "РКЦ "Прогресс" в полном объеме, однако дополнительное оснащение не поставлялось, так как входило в комплектацию оборудования и было поставлено в адрес АО "РКЦ "Прогресс" в рамках государственных контрактов", — говорится в релизе.

По информации СК, незаконные действия привели к ущербу для России на общую сумму более 404 миллионов рублей.

РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов.