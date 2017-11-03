СК выявил злоупотребления полномочиями в самарском РКЦ "Прогресс"

САМАРА, 3 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями возбуждено в отношении сотрудников Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс", сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области.
По версии следствия, в августе 2010 года между заводом и коммерческой фирмой был заключен договор подряда на выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению одного из корпусов РКЦ "Прогресс" на сумму более одного миллиарда рублей. Денежные средства по указанному договору были перечислены компании в полном объеме, однако не все работы, предусмотренные техническим заданием, были выполнены, отмечают в СК. В декабре 2014 года между РКЦ "Прогресс" и фирмой было заключено соглашение о расторжении договора с условием отсутствия у сторон претензий друг к другу.
По данным следствия, в 2014 году для проведения мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению производственной базы между РКЦ "Прогресс" и коммерческой компанией заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ на общую сумму более трех миллиардов 284 миллионов рублей. В 2015 году был заключен еще один контракт на общую сумму более одного миллиарда 142 миллионов рублей. Для исполнения контрактов в РКЦ "Прогресс" поставили оборудование, оплата за поставленные станки произведена в полном объеме из средств федерального бюджета, поступивших в рамках федеральной целевой программы.
По информации СК, незаконные действия привели к ущербу для России на общую сумму более 404 миллионов рублей.
РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов.