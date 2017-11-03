В Ленинградской области расследуют гибель девятилетнего мальчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика, тело которого без признаков насильственной смерти обнаружено в закрытой квартире, возбуждено в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
По данным пресс-службы, 2 ноября в одной из квартир дома в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области обнаружено тело 9-летнего мальчика без признаков насильственной смерти. В ходе осмотра места происшествия установлено, что двери квартиры закрыты, признаков присутствия посторонних не обнаружено.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.