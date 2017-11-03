На Оби в Новосибирске появилось большое нефтяное пятно

КРАСНОЯРСК, 3 ноя — РИА Новости. Сотрудники МЧС убирают нефтяное пятно площадью около 300 метров на реке Обь в Новосибирске, сообщает управление МЧС по области.

По его данным, загрязнение береговой линии нефтепродуктами было обнаружено очевидцами накануне, о чем было сделано сообщение в спасательную службу. По одной из версий, загрязнение произошло в результате утечки масла из одного из судов, стоящих на берегу.

"Выехавшие на место происшествия спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области обнаружили загрязнение грунта вдоль берега реки маслянистой пленкой на площади около 300 метров. Ввиду того, что Новосибирская ГЭС производит увеличенные сбросы воды из водохранилища в реку, нефтепродукты попали в воду и распространились вглубь на расстояние около метра от берега", — говорится в сообщении.

По данным главка, в настоящий момент спасательная операция по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов проводится на берегу Оби в садовом некоммерческом товариществе "Содружество" Кубовинского сельского совета Новосибирского района Новосибирска.

Для предотвращения распространения загрязнения, спасателями выставлены два боновых ограждения. Вся поверхность загрязнения поделена на условные квадраты, на каждом из которых работают спасатели.

"Шаг за шагом, находясь по колено или по пояс в холодной воде, они при помощи лопат вынимают загрязненный нефтепродуктами грунт (землю, песок и камни), собирают в мешки для последующего вывоза и утилизации. С поверхности воды осуществляется сбор масляной пленки и обработка сорбентами", — сообщает МЧС.

Всего в ликвидации последствий розлива нефтепродуктов задействовано 44 человека, 12 единиц техники.

Завершить сбор и утилизацию нефтепродуктов планируется в пятницу.