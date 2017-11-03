Отчима пропавшей под Астраханью девочки подозревают в ее истязании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело по статье "истязание" в отношении отчима девочки, которая пропала под Астраханью более трех месяцев назад и до сих пор не найдена, сообщил РИА Новости старший помощник главы СУСК России по Астраханской области Андрей Хегай.

Днем 26 июля 10-летняя Анастасия Корытова вышла из дома в селе Началово Приволжского района области и назад не вернулась. Уголовное дело было возбуждено по статье "убийство". В поисках ребенка были задействованы более 400 человек, в том числе кинологи и водолазы, а также беспилотник.

В ходе расследования дела, было установлено, что с июня 2015 года по июль 2017 года отчим девочки "систематически наносил своей падчерице побои с использованием брючного ремня, тем самым причиняя ей физические и моральные страдания".

"В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он, добавив, что в отношении отчима возбуждено уголовное дело по статье "истязание".

Ранее сообщалось, что в ходе поисков девочки следователи провели допросы около 1,5 тысячи человек, осмотрели более 400 домов и дворовых территорий, изъяли и осмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения в селе. Уголовное дело находится на особом контроле председателя СК России и руководства следственного управления по области, расследование продолжается в активном режиме.