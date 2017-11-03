В Заполярье пенсионерка получила травму, попав под собачью упряжку

МУРМАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Пенсионерка в Кировске Мурманской области пожаловалась в полицию на местного жителя, который во время катания на собачьей упряжке, опрокинул сани под ноги женщине, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию Кировска обратилась пенсионерка 1947 года рождения. По словам женщины, она гуляла в городской зоне для спорта и отдыха на поле Умецкого, где получила закрытую тупую травму коленного сустава и была доставлена в медицинское учреждение.

"В ходе проверки полицейские установили, что травмы пенсионерке причинили по неосторожности. Один из местных жителей, управляя личными специализированными санями, запряженными четырьмя собаками, допустил падение упряжи под ноги потерпевшей. В результате последняя упала и повредила ногу", — сообщили в УМВД.

Полицейские установили личность каюра — им оказался местный житель 1989 года рождения. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Санкция статьи предусматривает наказание в виде денежного штрафа в размере 80 тысяч рублей, ограничения свободы на срок до 3 лет либо ареста на срок до шести месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.