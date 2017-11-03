Девушек, скандаливших в самолете "Пхукет-Иркутск", накажут за хулиганство

ИРКУТСК, 3 ноя – РИА Новости. Две жительницы города Ангарска Иркутской области устроили пьяный дебош на борту самолёта, летевшего из Пхукета (Таиланд) в Иркутск, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Раиса Силина.

"Инцидент произошел 1 ноября на борту самолета "Пхукет-Иркутск". Прибывшие к борту полицейские установили, что две ангарчанки вступили в конфликт с еще одной пассажиркой из Иркутска. Предварительно установлено, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Известно также, что они мешали работе проводников и отдыху других пассажиров. Девушки были доставлены в полицию, где был составлен административный протокол", — сообщила собеседник агентства.

Нарушителям грозит штраф до 1000 рублей за мелкое хулиганство.

Законопроект, вводящий "черные списки" авиапассажиров-дебоширов, Госдума может принять в третьем чтении осенью. Авиакомпании, как ожидается, получат право в течение одного года отказывать в перевозке гражданам, которые совершили правонарушение на борту самолета.