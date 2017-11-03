Прокуратура на Урале проверяет предприятия из-за долгов по зарплате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области начала масштабную проверку предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

"Для тщательного анализа причин образования задолженности и экономической ситуации на предприятии сотрудники аппарата прокуратуры области запланировали выезды на особо проблемные объекты с многомиллионными долгами по заработной плате", — говорится в сообщении.

Перед прокурорами поставлена задача принять эффективные меры реагирования для полного восстановления трудовых прав граждан и привлечения виновных в их нарушении к ответственности, вплоть до уголовной.

Прокуроры намерены заслушать работодателей с участием глав муниципалитетов. Отдельную оценку получат действия арбитражных управляющих предприятий-должников, имеющих задолженность по заработной плате, находящихся в различных стадиях банкротства. Подведение итогов проверки предварительно запланировано к 20 декабря. Результаты надзорных мероприятий поставлены под личный контроль прокурора области Сергея Охлопкова, уточняет ведомство.