Двух федеральных судей в Чечне досрочно лишили полномочий

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Чечне по инициативе прокуратуры лишены полномочий двое федеральных судей, уличенные в неправосудных решениях, сообщает Генпрокуратура России в Telegram-канале.

"В Чечне квалификационная коллегия судей рассмотрела обращения прокуратуры республики о привлечении двух федеральных судей к дисциплинарной ответственности и приняла решение о досрочном прекращении их полномочий. Основанием послужили материалы проверки, свидетельствующие о нарушении положений Кодекса судейской этики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что федеральные судьи Ачхой-Мартановского районного суда в нарушение норм права вынесли 51 решение, в том числе 38 – о безосновательном взыскании из средств на сумму более 130 миллионов рублей. Сообщается, что необъективность была проявлена и по делам об административном надзоре и споров, связанных с воспитанием детей. Все неправосудные решения отменены по апелляционным представлениям прокуроров.