СК назвал предварительную причину гибели пяти человек в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 3 ноя — РИА Новости. Предварительной причиной гибели пяти жителей поселка Верх-Егос Прокопьевского района Кемеровской области, чьи тела нашли в квартире двухэтажного жилого дома, считают отравление угарным газом, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

Тела 38-летней и 28-летней женщин, а также трех малолетних детей (два года, семь и восемь лет) в четверг обнаружили в квартире без видимых признаков насильственной смерти и термического воздействия. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти потерпевших стало отравление угарным газом. Согласно данным следственного эксперимента, в отопительной печи имеются неисправности, в результате которых не весь дым уходил в трубу, а часть его поступала в жилое помещение", — отметили в ведомстве.

Как пояснили в СК, следователи провели эксперимент при содействии криминалистов и сотрудников МЧС. Специалисты сначала хорошо проветрили квартиру потерпевших и взяли замеры воздуха, затем растопили печь и повторили замеры с применением газоанализатора. После этого квартиру закрыли, опечатали и выставили охрану.

"Ночью и рано утром специалисты МЧС несколько раз делали замеры воздуха в квартире. Результаты показали, что концентрация содержания в воздухе окиси углерода в 25 раз превышает допустимую норму, что является для человека смертельным", — добавили в ведомстве.