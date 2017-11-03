В Петербурге пресекли мошенничество с лекарствами на 50 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции пресекли мошенничество с дорогостоящими лекарствами на сумму свыше 50 миллионов рублей в Петербурге, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Сотрудниками полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в мошенничестве на сумму свыше 50 миллионов рублей", — сказано в сообщении.

При обысках в рамках расследования дела о мошенничестве полицейские изъяли 500 упаковок дорогостоящих лекарственных препаратов, более 1000 поддельных упаковок для лекарственных средств, 50 немаркированных ампул предположительно медицинского назначения, деньги, черновые записи, бухгалтерскую документацию.

"Участники противоправной деятельности, владея информацией о существовании государственной программы, согласно которой пациенты, страдающие семью редкими и наиболее дорогостоящими в лечении заболеваниями, могут рассчитывать на бесплатное получение жизненно необходимых препаратов, получив медицинские рецепты у врачей-гематологов Санкт-Петербурга, сознательно завышали фактические объемы необходимых больным лекарственных средств. Образовавшиеся излишки данных препаратов похищали для дальнейшей реализации", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пациенты одного из онкологических диспансеров города выписали и похитили более тысячи упаковок препаратов. По предварительным данным, сумма хищения бюджетных средств составляет более 50 миллионов рублей.

"Установлены лидеры и активные участники организованной группы, которые по указанной схеме похищали дорогостоящие лекарственные препараты и в дальнейшем осуществляли их сбыт по контрактам в лечебные учреждения Санкт-Петербурга и другие субъекты Российской Федерации", — сказано в сообщении.