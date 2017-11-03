Число детей, пострадавших в ДТП в Красноярском крае, выросло до пяти

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Число пострадавших детей в результате съезда в кювет частного микроавтобуса в Красноярском крае увеличилось до пяти, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось о ранении трёх детей в ДТП с микроавтобусом Toyota.

"По уточненным данным, при ДТП на автодороге Р-412 Шарыпово-Балахта пострадали пять детей", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, четыре ребенка госпитализированы в Ужурскую районную больницу, еще одному ребенку медицинская помощь была оказана амбулаторно.