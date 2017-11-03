СК завел дело против органов опеки после гибели детей в Красноярском крае

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили дело против должностных лиц органов опеки в Красноярском крае, где в неблагополучной семье умерли двое детей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что в одной из программ на федеральном телеканале обсуждалась история женщины из Красноярского края, которая хочет взять опекунство над племянниками девяти и трех лет. Их родную мать лишили родительских прав на старшего сына и ограничили в правах на младшего, еще двое детей умерли. Как следовало из материалов передачи, детей били и поили алкоголем.

После выхода сюжета председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль доследственную проверку информации СМИ по факту гибели двоих детей и халатности работников органов опеки.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела опеки и попечительства администрации города Боготола. Они подозреваются в совершении преступления… "неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — говорится в сообщении.

Как сообщает СК, в семье, о которой шла речь в передаче, воспитывалось четверо детей. В 2013 году против матери заводилось дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Установлено, что в 2010 году у женщины родилась дочь, которая умерла в возрасте 1 год 5 месяцев от менингококковой инфекции, а в 2012 году 11-месячный сын скончался от этого же заболевания.

Подчеркивается, что только после смерти детей соцслужбы подняли вопрос о лишении женщины родительских прав.