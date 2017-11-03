В здании правительства Камчатки не нашли взрывных устройств

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя — РИА Новости. Оперативные службы не обнаружили взрывных устройств в здании правительства Камчатского края, которое ранее было эвакуировано из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления ФСБ.

По информации сотрудника краевого правительства, здание эвакуировали днем в пятницу. Сообщение о "минировании" поступило по электронной почте. Всех сотрудников — порядка 150 человек — вывели на улицу. На месте работали представители ФСБ, МВД, МЧС, взрывотехники и кинологи с собаками.

"Проверка здания краевого правительства завершена. Никаких взрывных устройств и других опасных предметов не обнаружено", — сказал представитель пресс-службы ФСБ.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, всего с начала волны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.

На минувшей неделе источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна звонков о "минировании" пошла на спад, с середины октября они стали поступать в 1,5 раза реже.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.