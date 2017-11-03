В Хабаровске вынесли приговор стоматологу, зашившей иглу в шее пациента

ХАБАРОВСК, 3 ноя — РИА Новости. Суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края признал стоматолога одной из больниц виновной в смерти пациента, из шеи которого она не смогла извлечь иглу, сообщает прокуратура края.

Установлено, что в ноябре 2015 года врача пригласили в приемный покой для оказания помощи мужчине, которого доставили в лечебное учреждение с диагнозом "инородное тело шеи – игла".

Врач попыталась извлечь иглу оперативным путем, но не обнаружив ее, зашила рану и отпустила больного домой. Длительное нахождение инородного тела привело к развитию осложнений и смерти больного.

"Врач-стоматолог признана судом виновной в причинении смерти больному по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. С учетом личности подсудимой и наличием смягчающих вину обстоятельств ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года", — говорится в сообщении.

Также суд лишил ее права заниматься врачебной деятельностью сроком на два года.