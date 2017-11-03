Пассажир рейса Москва-Владивосток устроил пьяный дебош на борту самолета

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пассажир авиарейса Москва-Владивосток устроил пьяный дебош на борту самолета, его задержали сотрудники транспортной полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 34-летний житель Московской области во время полета требовал от бортпроводников принести ему спиртное. Получив отказ, мужчина стал оскорблять экипаж и пассажиров рейса.

По прибытии самолета в аэропорт Владивостока мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. В объяснении он заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Волк уточнила, что проведенное медицинское освидетельствование подтвердило его слова.

"Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока в отношении пассажира рейса Москва-Владивосток составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.21 и 20.1 КоАП РФ", — сказала она.

Указанные статьи — появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство — предполагают наказание в виде штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток.