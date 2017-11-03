Экстрасенс "улучшила благосостояние" нескольких воронежцев за 29 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 3 ноя — РИА Новости. Женщина обманула на 29 миллионов рублей нескольких жителей Воронежа, проводя с ними обряды по улучшению их материального благосостояния и экстрасенсорные сеансы, решающие личные проблемы, сообщает в пятницу Центральный районный суд города.

В отношении женщины возбуждено дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

"Органами предварительного следствия вменяется, что в период времени с 2015 по 2016 годы Д. осуществляла мошеннические действия, то есть хищение денежных средств путем обмана у ряда потерпевших в размере на общую сумму 29053500 рублей. Указанные денежные средства были похищены мошенническим путем у потерпевших за совершение обрядов, направленных на улучшение их материального благосостояния, а также за решение их личных проблем путем проведения экстрасенсорных сеансов", — говорится в сообщении суда.

По данным суда, женщина подозревается в пяти преступлениях, четыре из которых относятся к категории тяжких. Также суд отмечает, что фигурантка дела не работает, по вызовам следователя не являлась, по известным следствию адресам не проживала и была объявлена в розыск. Задержали ее 31 октября.

"Так как у органов следствия имеются сведения, свидетельствующие о том, что при совершении преступлений она оказывала на потерпевших и свидетелей психологическое воздействие, 2 ноября 2017 года Центральным районным судом города Воронежа в отношении подозреваемой Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц, то есть по 30 ноября 2017 года включительно", — информирует суд.

При принятии решения об избрании меры пресечения суд также отметил, что женщина, у которой нет на иждивении детей, но есть загранпаспорт, может скрыться от правоохранительных органов и оказать давление на потерпевших и свидетелей.