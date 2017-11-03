В Пятигорске в автомобиле взорвался газовый баллон

ПЯТИГОРСК, 3 ноя — РИА Новости, Маргарита Савельева. Четыре человека пострадали в результате взрыва газового баллона в автомобиле в Пятигорске, сообщает ГУМЧС по Ставропольскому краю.

"В 5.00 мск поступило сообщение о том, что в Пятигорске по улице Ермолова, 14 при движении произошел взрыв газового баллона с последующим возгоранием в легковом автомобиле "ВАЗ 2114", оборудованном газобаллонной установкой", — говорится в сообщении. Газовый баллон находился в багажном отделении автомобиля, добавили в ГУМЧС.

"Пострадало 4 человека, доставлены в Пятигорскую ЦГБ. Три человека госпитализировано с ожогами различной степени", — уточняет ведомство.