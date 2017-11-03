Под Челябинском нашли четвертого утонувшего после ЧП с лодкой

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Спасатели в пятницу нашли четвертого утонувшего после опрокидывания лодки в Аргазинском водохранилище в Челябинской области в среду, ведется поиск последнего человека, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областной поисково-спасательной службы Эльмира Гарипова.

Две лодки перевернулись на озере Аргази в среду, два человека смогли вплавь добраться до берега. Ранее в четверг спасатели обнаружили тела женщины и двух мужчин. В 13.10 мск в ходе проведения поисковых работ была обнаружена лодка.

"В пятницу спасатели нашли тело еще одного мужчины, четвертого. Также были найдены вещи еще одного пропавшего", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время более подробной информации о том, где именно был найден мужчина, нет.

По данным ГУМЧС России по региону, в проведении поисковых работ задействованы 180 человек, 36 единиц техники и 9 плавсредств, уточняется в сообщении.

В среду на озере Аргази в 500 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой были пять человек (жители Челябинска и Карабаша). Их подняли на борт двое рыбаков из находившейся неподалеку лодки и направились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, судно не выдержало перегруза и волну и тоже перевернулось. Два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.