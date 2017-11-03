В Приморье большегруз столкнулся с легковым автомобилем

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, двое пострадали в результате ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля в Приморье, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

"Водитель Хино Рэйнджер двигался со стороны села Осиновка в направлении Анучино. Он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Тойота Королла Аксио под управлением 22-летнего водителя", — говорится в сообщении.

В результате три пассажирки получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте. Водители транспортных средств доставлены в больницу с травмами.

Пресс-служба ведомства отмечает, что на момент происшествия водитель Хино Рэйнджер был трезв, но управлял большегрузом без соответствующих документов – ранее он уже был лишен права управления транспортным средством за оставление места ДТП.

Назначено проведение экспертиз. По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.