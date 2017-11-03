Хабаровская библиотека компенсирует сотруднице ожог от ядовитого растения

ХАБАРОВСК, 3 ноя — РИА Новости. Библиотека в Хабаровском крае по решению суда заплатит 50 тысяч рублей компенсации сотруднице, получившей химический ожог от ядовитого растения в помещении учреждения, сообщает прокуратура региона.

Сообщается, что инцидент произошел, когда работница одной из библиотек Комсомольска-на-Амуре занималась обрезкой цветов. Одно из растений было ядовитым, его сок попал на кожу женщины, и она получила химических ожог конъюнктивы роговицы, кожи век и рук. Ее госпитализировали. Позже она подала в суд иск о компенсации морального вреда.

Уточняется, что обрезка цветов входила в трудовые обязанности пострадавшей. Работодатель, в нарушение трудового законодательства, не обеспечил работницу средствами индивидуальной защиты.

"Суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей, утраченный в период нетрудоспособности заработок и дополнительные расходы, понесенных истцом в связи с повреждением здоровья", — говорится в сообщении.