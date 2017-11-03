Суд продлил арест экс-директору НТЗТИ, на которого жаловались Путину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Бывшему руководителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину продлили срок домашнего ареста, сообщила в пятницу РИА Новости представитель Тагилстроевского районного суда.

О поступившей жалобе на директора НТЗТИ, который якобы отказывался платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, в июле рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллионов рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов. По информации СК, общая сумма долга перед 195 работниками превышала 13 миллионов рублей.

В конце сентября его дело было направлено в суд. По сведениям инстанции, 2 ноября по делу Кокорина состоялось предварительное слушание, первое заседание назначено на 14 декабря.

"Решение было принято судом 2 ноября. Меру пресечения (домашний арест – ред.) продлили до 26 марта 2018 года включительно", — сказала представитель суда.

Мужчина обвиняется по статьям УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере", "полная невыплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации", "сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере".