Суд продлил арест экс-директору НТЗТИ, на которого жаловались Путину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Бывшему руководителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину продлили срок домашнего ареста, сообщила в пятницу РИА Новости представитель Тагилстроевского районного суда.
В конце сентября его дело было направлено в суд. По сведениям инстанции, 2 ноября по делу Кокорина состоялось предварительное слушание, первое заседание назначено на 14 декабря.
Мужчина обвиняется по статьям УК РФ "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере", "полная невыплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации", "сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере".