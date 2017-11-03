В Липецкой области при столкновении автобуса с грузовиком погиб человек

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Липецкой области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 334-м километре автодороги произошло попутное столкновение пассажирского автобуса сообщением Таганрог-Москва и грузового автомобиля. Погиб водитель грузовика", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе находились 50 человек. Все пассажиры автобуса отправлены к месту назначения резервным транспортом. Обстоятельства ДТП выясняются.