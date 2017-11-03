На озере в Челябинской области продолжаются поиски двух человек

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Спасатели продолжают поиск двух человек, пропавших после опрокидывания лодки в среду в Аргазинском водохранилище в Челябинской области, ранее были найдены трое утонувших, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Две лодки перевернулись на озере Аргази в среду, два человека смогли вплавь добраться до берега. Ранее в четверг спасатели обнаружили тела женщины и двух мужчин. В 13.10 мск в ходе проведения поисковых работ была обнаружена лодка.

"Продолжаются поиски двух человек на Аргазинском водохранилище. Спланировано выполнение погружений водолазными группами — поисково-спасательной службы Челябинской области, специализированной пожарно-спасательной части, также пройдет обследование акватории и береговой полосы, в том числе с использованием вертолета Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России и беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

В проведении поисковых работ задействованы 180 человек, 36 единиц техники и 9 плавсредств, уточняется в сообщении.

В среду на озере Аргази в 500 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой были пять человек (жители Челябинска и Карабаша). Их подняли на борт двое рыбаков из находившейся неподалеку лодки и направились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, судно не выдержало перегруза и волну и тоже перевернулось. Два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.