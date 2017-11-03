Начальника подразделения ТГУ подозревают во взятках

КРАСНОЯРСК, 3 ноя — РИА Новости. Сотрудники УФСБ Томской области задержали руководителя одного из административно-хозяйственных управлений Национального исследовательского Томского государственного университета (ТГУ) по подозрению в получении взяток на сумму более чем 1 миллион рублей, сообщила пресс-служба ФСБ региона.

"В ходе проверки было установлено, что 52-летний сотрудник вуза получал взятки от представителей коммерческих организаций за обеспечение победы в конкурсах на проведение работ и оказание услуг для нужд НИ ТГУ. По предварительным данным, на текущий момент общая сумма средств, незаконно полученных должностным лицом, может составлять более 1 миллиона рублей… Сотрудник вуза задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

На основании представленных УФСБ материалов СК области в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по пункту в части 5 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом … взятки в крупном размере).