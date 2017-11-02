На Павелецком направлении восстановили движение поездов после ДТП

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Движение поездов на перегоне Михнево – Барыбино Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) восстановлено после ДТП с легковушкой, сообщает пресс-служба МЖД.
"Движение поездов на перегоне Михнево – Барыбино Павелецкого направления МЖД восстановлено в полном объеме в 21.09", — говорится в сообщении.
Из-за аварии пассажирский поезд №108 Самара – Санкт – Петербург отправился по маршруту с отставанием от графика на 1 час 50 минут, а поезд №9 Москва — Саратов — с отставанием в 29 минут, 17 пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом от 8 минут до 1 часа 18 минут, несколько поездов проследовали по укороченному маршруту.