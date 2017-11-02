МЖД сообщает о задержках поездов на Павелецком направлении из-за ДТП

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД) сообщает о задержке двух пассажирских поездов и о следовании с увеличенным интервалом до 40 минут десяти пригородных составов из-за ДТП с легковым автомобилем.
"В результате ДТП на данном участке дороги снижена пропускная способность поездов: в пути задерживаются два пассажирских поезда №9 Москва — Саратов и №108 Самара — Санкт-Петербург, 10 пригородных поездов следуют с увеличенным интервалом до 40 минут", — говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Диспетчерский аппарат делает все от него зависящее, чтобы минимизировать отставания поездов от графика, добавили в МЖД.