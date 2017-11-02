В Махачкале после взрыва прокуратура проверит все здания в зоне газопровода

МАХАЧКАЛА, 2 ноя — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев попросил прокуратуру проверить все жилые объекты, построенные в охранной зоне газопровода, после взрыва дома в Махачкале, в результате которого двое погибли и четверо пострадали, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
По данным регионального правительства, проверка будет проводиться с привлечением специалистов Росреестра, МЧС, Минстроя, энергоснабжающих и сетевых организаций республики.
Во вторник в одном из частных домов поселка Новый Кяхулай Ленинского района Махачкалы произошел хлопок бытового газа, в результате которого 12-летняя девочка и 37-летняя женщина погибли.