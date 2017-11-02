Трое детей погибшего в московском колледже педагога получат миллион рублей

Сотрудники полиции у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

Сотрудники полиции у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Фонд соцстрахования выплатит троим детям убитого преподавателя московского колледжа Сергея Данилова один миллион рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСС.

Ранее московский главк СК России сообщал, что по факту убийства преподавателя и учащегося образовательного учреждения возбуждено уголовное дело. Тела лежали в одном из кабинетов. Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже № 42 на улице Гвардейской. Следствие считает основной версией убийство учеником своего учителя с последующим суицидом, добавил источник агентства.

"По предварительной информации, право на единовременные страховые выплаты в связи со смертью застрахованного будут иметь три получателя. В момент смерти Данилов состоял в разводе и имел трёх детей", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, фондом соцстрахования будет выплачено пособие в размере около 5,5 тысячи рублей на погребение погибшего.