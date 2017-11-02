В Волгограде завершили расследование смерти во время пластической операции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя – РИА Новости. Следователи завершили расследование по делу о смерти жительницы Волгограда во время пластической операции по коррекции подбородка; в ближайшее время дело будет направлено в суд, сообщает СУСК России по Волгоградской области.

По данным следствия, в конце октября прошлого года 23-летняя студентка медуниверситета обратилась в частную клинику, чтобы сделать себе коррекцию подбородка. "Во время операции девушке стали вводить различные лекарственные и обезболивающие препараты. После одного из таких уколов пациентка скончалась", — говорится в сообщении.

По заключению эксперта, смерть девушки наступила в результате анафилактического шока, вызванного инъекцией анестезирующего препарата. Следователи установили, что услуги в области пластической хирургии были оказаны потерпевшей с грубыми нарушениями норм законодательства.

Так, решение о проведении операции было принято хирургом без предварительного осмотра пациентки врачом анестезиологом-реаниматологом. Кроме того, врач не собрал полный анамнез ее жизни, не выяснил наличие у нее заболевания, с учетом которого ей требовалось получить заключение об отсутствии противопоказаний к операции. Также хирург выбрал неверный способ коррекции ее подбородка, а операция проводилась без врача анестезиолога-реаниматолога.

При этом, по данным СК, в начале 2014 года деятельность клиники проверялась областным минздравом. Тогда владельцу медучреждения было выдано предписание ввести в штат должность врача анестезиолога-реаниматолога, однако этого сделано не было.

Уголовное дело в отношении владельца клиники было возбуждено по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Расследование дела завершено, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.