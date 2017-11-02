В ДТП под Нижним Новгородом погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя — РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Богородском районе Нижегородской области в четверг, сообщили РИА Новости в региональном УГИБДД.

По предварительным данным ведомства, автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. После этого автомобили совершили столкновение с автобусом по касательной.

"Трое пассажиров из "Лады" погибли на месте. Людей в других машинах зажало в груде искореженного металла. Пострадавших пришлось деблокировать спасателям", — сообщили в УГИБДД.