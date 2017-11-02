Во Владикавказе задержали главу филиала Россельхозбанка

ПЯТИГОРСК, 2 ноя — РИА Новости, Маргарита Савельева. Директор Северо-Осетинского филиала Россельхозбанка и два предпринимателя задержаны во Владикавказе по подозрению в незаконном обналичивании 45 миллионов рублей, сообщает в четверг следственное управление СК по республике.

"По версии следствия, директор банка обеспечивал беспрепятственное осуществление незаконных банковских операций по расчетному счету ООО "Сармат" открытому в АО "Россельхозбанк", а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 миллионов рублей на подконтрольных им лиц", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело по статье "неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой" возбуждено в отношении 43-летнего директора Северо-Осетинского регионального филиала акционерного общества "Россельхозбанк", 50-летнего гендиректора ООО "Сармат" и 48-летнего индивидуального предпринимателя. Все они задержаны.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления, подчеркнули в СУСК.