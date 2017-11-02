На челябинском озере нашли тело третьего утонувшего с перевернутой лодки

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Спасатели в четверг вечером нашли тело третьего погибшего на Аргазинском водохранилище в Челябинской области, где накануне перевернулись две лодки, поиски еще двух человек продолжаются, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Две лодки перевернулись на озере Аргази в среду, два человека смогли вплавь добраться до берега. Ранее в четверг спасатели обнаружили тела женщины и мужчины. В 13.10 мск в ходе проведения поисковых работ была обнаружена лодка.

"В 17.00 (15.00 мск) в ходе обследования акватории сотрудниками учебного спасательного центра был обнаружен второй погибший мужчина. Продолжаются поиски еще двух человек, личности всех установлены", — говорится в сообщении.

Сообщается, что поисковые группы обследуют акваторию и береговую линию, организована работа психологов. Всего в поисках задействовано 170 человек и 40 единиц техники, в том числе 9 плавсредств.

В среду на озере Аргази в 500 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой были пять человек. Их подняли на борт двое рыбаков из находившейся неподалеку лодки и направились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, судно не выдержало перегруза и волну и тоже перевернулось. Два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.