В Крыму начали замену опоры ЛЭП, поврежденной в результате диверсии

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские энергетики начали замену поврежденной в результате диверсии опоры ЛЭП на Южном берегу Крыма, сообщает компания "Крымэнерго".

"Энергетики устраняют технологическое нарушение на участке высоковольтных линий 110 кВ "Перевальное — Алушта" и "Алушта — Лучистое", осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма", — говорится в сообщении.

В связи с этим в "Крымэнерго" объявлен режим повышенной готовности. "Наиболее сложная часть задачи — замена поврежденной высоковольтной опоры. Энергетики осуществляют ее демонтаж и восстановление", — говорится в сообщении.

Участок, на котором произошло нарушение, расположен в горно-лесной зоне, для проезда тяжелой техники к месту аварийно-восстановительных работ "Крымэнерго" пришлось прокладывать временные подъездные пути.

Элементы опоры и фундамента поступили из Евпатории, специальная техника и бригады, специализирующиеся на ремонте высоковольтных линий, прибыли из Симферополя, диспетчеры проработали оптимальные режимы ремонтной схемы и готовы в любую минуту прийти на помощь энергетики Алуштинского и Ялтинского РЭС, отмечается в сообщении.

Работы ведутся в две смены с использованием световых башен в темное время суток. Для специалистов аварийно-восстановительных бригад организовано горячее питание и ночлег.

"Энергоснабжение потребителей Алушты и Ялты остается стабильным. В случае необходимости энергетики готовы запустить резервные источники энергоснабжения", — отметили в компании.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (Южный берег Крыма). Без газоснабжения осталось несколько тысяч абонентов.

Аварийно-восстановительные работы были завершены к вечеру, подача газа в населенные пункты на Южном берегу Крыма, прерванная из-за диверсий, возобновлена. Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по факту повреждений газопроводов и ЛЭП в районе Алушты, квалифицировав их как диверсии.