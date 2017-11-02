Член СПЧ считает отказ ЕСПЧ по жалобе Пономарева закономерным

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), юрист Сергей Пашин считает закономерным решение Европейского суда по правам человека, отклонившего жалобу оппозиционера Ильи Пономарева, но аналогичное решение по жалобе Ильи Яшина вызывает вопросы.

Как сообщает сайт Минюста в четверг, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобы оппозиционеров Яшина и Пономарева против России. По данным российского министерства, основанием для отклонения жалобы Яшина стало игнорирование запросов ЕСПЧ. Отмечается, что оппозиционер намеревался оспорить законность и обоснованность его содержания под стражей.

По жалобе Пономарева ЕСПЧ не установил нарушений права на справедливое судебное разбирательство из-за оглашения в ходе заседания показаний проходившей по делу потерпевшей. Как отмечает Минюст, суд пришел к выводу, что в ходе уголовного судопроизводства были полностью обеспечены гарантии справедливости процесса.

"Что касается жалоб, которые доходят до коллегиального рассмотрения, то применительно к России наибольшее число жалоб как раз связаны с несправедливым судебным разбирательством. Большую их часть удовлетворяют, но изрядную долю — нет, так что это вполне нормальный процесс", — сообщил Пашин РИА Новости.

В целом же в практике основная доля отклонённых жалоб приходится ещё на этап предварительного рассмотрения, отметил правозащитник, — например, когда человек не может правильно оформить жалобу или его адвокат пишет жалобу по вопросу, не входящему в компетенцию ЕСПЧ.

"Меня насторожило, что отклонили, потому что Россия не ответила на запросы Европейского суда по правам человека… Я полагаю, надо прочитать эти решения, может быть министерство юстиции слишком оптимистично, а нарушения обнаружены. Надо разобраться с этим", — добавил Пашин.

Он пояснил, что ЕСПЧ делает запрос стране, а не заявителю жалобы. "Конечно, на заявителе лежит бремя доказывания, но не тех фактов, которые запрошены у государства. Если суд что-то спрашивает у государства, а государство не отвечает, то государству засчитывается обычно техническое поражение по процедурным основаниям", — пояснил юрист.

Либо суд может указать, что государство не обеспечило надлежащего расследования по данному факту и не предоставило соответствующих документов. В этом случае, уточнил он, "презумпция виновности государства, а не человека". Член СПЧ считает ситуацию с отклонением жалобы Яшина довольно странной: "государство проигнорировало запрос Европейского суда, и жалобу поэтому отклонили — Европейский суд так никогда не делает", уточнил он.

При этом отказ по жалобе Пономарева закономерен, поскольку оглашение показаний потерпевшей законно, если обеспечена возможность их оспорить.

"Что касается допроса потерпевшей в судебном заседании, это законное действие, и оглашение ее показаний законно при условии, что хотя бы в ходе предварительного следствия человек мог оспорить эти показания, например, на очной ставке. Такова позиция Европейского суда, а что было конкретно по делу, сказать сложно", — сказал Пашин.