СК возбудил дело после гибели рабочего при пожаре на НПЗ в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели рабочего при пожаре на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), возникшем при проведения плановых ремонтных работ, сообщило СУ СКР по региону в четверг.

В среду днем на Ярославском НПЗ произошло возгорание установки АВТ-3 (атмосферно-вакуумная трубка). В результате возгорания один сотрудник подрядной организации погиб и один пострадал. Сообщалось, что возгорание произошло во время проведения плановых ремонтных работ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Следствие уточняет, что бригада работников ООО "Коксохиммонтаж-Волга", в состав которой входил 25-летний монтажник, выполняла работы по ремонту и чистке ребойлера Т-20 на установке АВТ-3 в цехе подготовки, первичной переработки нефти и производства нефтебитума. Согласно специальной классификации, цех, где шли работы, считается объектом чрезвычайно высокой опасности.

"При выполнении указанных работ около 15.30 произошло возгорание паров легковоспламеняющейся жидкости, находившейся внутри ребойлера, от неустановленного источника зажигания", — уточняется в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.