В Ульяновске пациент напал на психиатра во время приема

САМАРА, 2 ноя — РИА Новости. Пациент напал на врача-психиатра во время приема в Ульяновске, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В ходе приема, когда врач выписывала рецепт, пациент резко импульсивно ударил врача по лицу. Затем была вызвана полиция и скорая помощь. Полицией назначена проверка", — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел в областной психиатрической больнице в Ульяновске. По информации Минздрава региона, пациент приехал на прием в сопровождении брата и супруги, чтобы получить направление на госпитализацию. Пациент вел себя спокойно, поэтому санитары на приеме не присутствовали, а затем внезапно проявил агрессию и ударил врача.

Как отметили в Минздраве, врачу оказали первую помощь, у нее несколько ушибов, переломов нет. Пациента доставили в областную психиатрическую больницу.