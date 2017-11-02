Кемеровского полицейского осудили условно за бросок заявителя через бедро

КЕМЕРОВО, 2 ноя — РИА Новости. Рудничный районной суд Кемерово в четверг признал участкового уполномоченного полиции виновным в превышении должностных полномочий и незаконном применении насилия к мужчине, сопровождавшему заявительницу, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Кузбасса Елена Тушкевич.

По данным ведомства, инцидент произошёл в августе 2016 года, когда участковый принимал граждан в отделе полиции. К нему с заявлением обратилась женщина, которую сопровождал мужчина, назвавшийся её представителем. Участковый попросил предъявить документы, позволяющие представлять интересы женщины, и потребовал прекратить видеосъемку на камеру мобильного телефона.

"Получив отказ, участковый, не предупредив о намерении применить физическую силу и не предоставив мужчине достаточного времени для выполнения своих требований, незаконно применил насилие. Он схватил рукой потерпевшего за левую руку и с усилием поднял со стула, затем стал выводить из служебного кабинета в коридор. Там обвиняемый схватил рукой мужчину за правое запястье, выставил правую ногу в сторону и применил к нему боевой приём "бросок через бедро", а после – "загиб руки за спину", — сказала собеседница агентства.

В результате, как выяснили правоохранители, потерпевший получил телесные повреждения: закрытую травму правого коленного сустава в виде закрытого внутрисуставного перелома правой большеберцовой кости и многочисленные ушибы.

Как отметили в прокуратуре, в судебном заседании 40-летний подсудимый категорически отрицал свою вину. По его мнению, он действовал в рамках своих полномочий, а применение физической силы было вызвано неправомерным поведением со стороны потерпевшего. Как пояснил полицейский, телесные повреждения тот получил, когда они вместе упали на пол в коридоре полиции, при этом причину падения пояснить не мог.

"Однако гособвинитель предоставил доказательства вины подсудимого, в том числе показания женщины, ставшей очевидцем случившегося. Эксперты также пришли к однозначному выводу, что полученные тяжкие телесные повреждения не могли образоваться в результате падения с высоты собственного роста. Также в суде просмотрели видеозапись, которую потерпевшей вел на камеру мобильного телефона", — уточнила Тушкевич.

По её словам, в июне 2017 года суд оправдал полицейского, но прокурор опротестовал приговор. В итоге участкового признали виновным и приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, в течение трёх лет он не сможет занимать должности в правоохранительных органах.