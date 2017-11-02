Прокуратура проверит смоленскую психбольницу, где произошел дебош

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя — РИА Новости. Прокуратура проверит качество обеспечения безопасности пациентов в Смоленской областной психиатрической больнице, где в среду вечером произошел дебош, сообщает в четверг пресс-служба регионального ведомства.

В среду один из пациентов отделения психиатрической больницы в поселке Гедеоновка начал вести себя агрессивно, после чего к нему присоединились и другие пациенты. Они устроили в отделении дебош, причинив больнице имущественный ущерб. Порядок в учреждении был восстановлен силами сотрудников полиции и Росгвардии. Телесных повреждений ни медперсоналу, ни пациентам причинено не было.

Сотрудники управления Следственного комитета РФ по региону установили, что зачинщик беспорядков попал в отделение больницы по постановлению суда. На его счету причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии невменяемости. Следователи проводят проверку по факту беспорядков.

"Исполняющим обязанности прокурора области дано поручение провести общенадзорную проверку всех обстоятельств происшествия, в ходе которой будут проверены полнота мер по охране помещений лечебного учреждения и обеспечения безопасности его пациентов", — говорится в сообщении.