В ХМАО суд отказал в аресте главы ГИБДД, подозреваемого в сокрытии улик

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя — РИА Новости. Суд города Нягань (ХМАО) отказал следствию в заключении под стражу начальника отдела ГИБДД по Октябрьскому району Евгения Мухортикова, подозреваемого в сокрытии улик ДТП, в котором погиб 15-летний подросток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Постановлением суда отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мухортикова Е.Ю. Он освобожден из-под стражи в зале суда", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящее время постановление суда в законную силу не вступило.

Начальник районного отдела ГИБДД был задержан по подозрению в сокрытии преступления своего подчиненного Батырхана Даудова, обвиняемого в гибели подростка-мотоциклиста в результате аварии в поселке Перегребное.

Предполагается, что Мухортиков, получив сообщение о совершении Даудовым ДТП, прибыл на место происшествия и произвел его освидетельствование. Пробы показали, что автоинспектор в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Мухортиков, как считают следователи, уничтожил полученный протокол результатов освидетельствования и не составил соответствующий акт, чтобы избежать дисциплинарной ответственности и сокрыть действия подчиненного.

Инцидент произошел в конце сентября. Столкнулись УАЗ под управлением сотрудника ГИБДД и мотоцикл с 15-летним подростком, в результате чего юноша погиб. По факту происшествия было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", расследование которого взял на контроль центральный аппарат СК РФ.

Позже замглавы администрации сельского поселения Перегребное Дмитрий Мельниченко заявил, что его избили сотрудники полиции за то, что он стал свидетелем этого ДТП и записал его на видео. В минувшую пятницу председатель СК РФ Александр Бастрыкин по результатам совещания в Сургуте уволил замруководителя Няганского межрайонного следственного отдела, который дал указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у свидетеля.

Руководителю районного отдела ГИБДД ранее было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.