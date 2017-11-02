В ХМАО суд отказал в аресте главы ГИБДД, подозреваемого в сокрытии улик

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя — РИА Новости. Суд города Нягань (ХМАО) отказал следствию в заключении под стражу начальника отдела ГИБДД по Октябрьскому району Евгения Мухортикова, подозреваемого в сокрытии улик ДТП, в котором погиб 15-летний подросток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением суда отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мухортикова Е.Ю. Он освобожден из-под стражи в зале суда", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящее время постановление суда в законную силу не вступило.
Начальник районного отдела ГИБДД был задержан по подозрению в сокрытии преступления своего подчиненного Батырхана Даудова, обвиняемого в гибели подростка-мотоциклиста в результате аварии в поселке Перегребное.
Предполагается, что Мухортиков, получив сообщение о совершении Даудовым ДТП, прибыл на место происшествия и произвел его освидетельствование. Пробы показали, что автоинспектор в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Мухортиков, как считают следователи, уничтожил полученный протокол результатов освидетельствования и не составил соответствующий акт, чтобы избежать дисциплинарной ответственности и сокрыть действия подчиненного.
Позже замглавы администрации сельского поселения Перегребное Дмитрий Мельниченко заявил, что его избили сотрудники полиции за то, что он стал свидетелем этого ДТП и записал его на видео. В минувшую пятницу председатель СК РФ Александр Бастрыкин по результатам совещания в Сургуте уволил замруководителя Няганского межрайонного следственного отдела, который дал указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у свидетеля.
Руководителю районного отдела ГИБДД ранее было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.