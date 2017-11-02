На поиски людей после ЧП на озере под Челябинском направили вертолет Ми-8

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Вертолет Ми-8 из Красноярска прилетит в Челябинскую область для оказания помощи в поиске оставшихся трех утонувших в Аргазинском водохранилище человек после опрокидывания лодки, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по Челябинской области.

По данным ГУМЧС России по региону, в 15.10 мск 1 ноября в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что на озере Аргази в 50 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек. Спастись смогли два человека. По данным областной поисково-спасательной службы, в четверг обнаружены два тела – мужчины и женщины, поиск еще троих продолжается.

"Принято решение для привлечения к проведению поисковых работ вертолета Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра. Определена посадочная площадка: поселок Киолим Карабашского городского округа, расстояние от места до места происшествия (базы отдыха) — 23 километра. В настоящее время продолжаются поиски трех человек", — говорится в сообщении.

С 11.00 мск четверга уже работает вертолет Ми-8 по обследованию водной акватории и прибрежной зоны Аргазинского водохранилища, уточняется в сообщении.

Также организована работа поисковых групп по обследованию акватории и по обследованию береговой линии, кроме того, оказывается адресная психологическая и всесторонняя помощь родным и близким. Задействовано 6 психологов, из них 4 от МЧС России и 2 — от полиции.

Как сообщало ГУМЧС России по региону, в условиях достаточно сильной волны лодка с людьми перевернулась. Неподалеку находилось еще одно плавательное средство и находящиеся в нем двое мужчин направились на помощь. Они взяли на борт граждан из перевернувшийся лодки и отправились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, не выдержала перегруза и волну и вторая лодка, в итоге два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.