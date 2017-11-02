В Красноярске вынесли приговор мужчине, убившему щенка в присутствии детей

КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. Суд в Красноярске ограничил на семь месяцев свободу 43-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве щенка во дворе жилого дома в присутствии детей, сообщила прокуратура края.
По данным пресс-службы ведомства, приехавшие полицейские нашли голову убитого щенка под окнами общежития, в котором проживал мужчина.
Мировой суд Ленинского района признал мужчину виновным по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, если это деяние совершено в присутствии малолетних") и назначил ему наказание в виде семи месяцев ограничения свободы, добавили в прокуратуре.