В Красноярске вынесли приговор мужчине, убившему щенка в присутствии детей

КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. Суд в Красноярске ограничил на семь месяцев свободу 43-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве щенка во дворе жилого дома в присутствии детей, сообщила прокуратура края.

"Сторона обвинения доказала, что 22 апреля нетрезвый мужчина, находясь во дворе жилого дома в Ленинском районе Красноярска, в присутствии нескольких детей в возрасте восьми-девяти лет задушил щенка, с которым они играли. Дети испугались, пытались остановить убийство животного, просили мужчину не мучить собаку, но он не реагировал, и унес животное к себе в комнату общежития. Тогда дети обратились к родителям, которые вызвали полицию", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, приехавшие полицейские нашли голову убитого щенка под окнами общежития, в котором проживал мужчина.

Мировой суд Ленинского района признал мужчину виновным по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, если это деяние совершено в присутствии малолетних") и назначил ему наказание в виде семи месяцев ограничения свободы, добавили в прокуратуре.