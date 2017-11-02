Экс-начальника УФСИН Курганской области подозревают в получении взяток

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Следователи подозревают бывшего начальника управления ФСИН по Курганской области Ильгиза Ильясова в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, его задержали, сообщило в четверг следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, Ильясов получил взятки от руководителей коммерческих организаций, строивших жилой многоквартирный дом для сотрудников уголовно-исполнительной системы Зауралья в Кетовском районе региона, а также другие объекты на территориях учреждений, подведомственных УФСИН России по Курганской области.

"В четверг следственными органами СК РФ по Курганской области по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ "Получение взятки", а также статьей 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" Ильясов был задержан", — говорится в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняет СК.