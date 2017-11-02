Смоленскую психбольницу, где произошел дебош, не охраняли сотрудники УФСИН

БРЯНСК, 2 ноя — РИА Новости. Отделение Смоленской психиатрической больницы в поселке Гедеоновка, где вечером произошел дебош с участием пациентов, не охранялась сотрудниками УФСИН, рассказал РИА Новости представитель ведомства.

Как ранее сообщалось, в среду один из пациентов психиатрической больницы начал вести себя агрессивно, после чего к нему присоединились и другие пациенты. Они устроили в отделении дебош, причинив больнице имущественный ущерб. Порядок в учреждении был восстановлен силами сотрудников полиции и Росгвардии. Телесных повреждений ни медперсоналу, ни пациентам причинено не было.

Следователи установили, что зачинщик беспорядков попал в отделение больницы по постановлению суда. На его счету причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в состоянии невменяемости, говорится в сообщении. Сейчас проводится проверка по факту беспорядков.

"Наших сотрудников там нет и не может быть, это гражданская больница. Почему он был туда направлен — вопрос", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в поселке Сычевка Смоленской области расположено одно из восьми в России специализированных учреждений, где содержат граждан, направленных судом на принудительное лечение. Пациенты этой больницы признаны невменяемыми по результатам экспертизы. Это учреждение УФСИН охраняет по периметру, чего нельзя сказать о гражданских больницах, отметил собеседник.