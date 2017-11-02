Заключенный пензенской колонии осужден за вербовку сокамерников в ряды ИГ*

ПЕНЗА, 2 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд признал уроженца Таджикистана, заключенного исправительной колонии №4 Пензы, виновным в вербовке сокамерников в ряды террористической группировки "Исламское государство"* и публичном оправдании терроризма и по совокупности преступлений приговорил его к 15 годам лишения свободы, сообщила в четверг пресс-служба областного УФСБ.

Следствие и суд установили, что фигурант дела под видом религиозных бесед активно пропагандировал экстремистские идеи среди молодых заключенных ИК-4 и призывал их к вступлению в ряды ИГ*, информируя о способах выезда на подконтрольную этой группировке территорию. В результате ему удалось завербовать двух заключенных, один из которых впоследствии отказался от своих намерений, отметили в ФСБ.

По данным ведомства, осужденный в ходе долговременных личных бесед с заключенными убеждал их в необходимости совершения противоправных действий и, оправдывая террористическую деятельность ИГ*, демонстрировал со своего мобильного телефона фотографии и видеозаписи экстремистского характера.

"Приговором Приволжского окружного военного суда Носиров признан виновным … по статьям УК РФ "Содействие террористической деятельности" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма". Ему назначено наказание по совокупности совершенных преступлений в виде 15 лет исправительной колонии строго режима", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещена в России