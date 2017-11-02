В Смоленске проверяют данные о том, что учительница заклеила ребенку рот

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку сообщений СМИ о том, что в одной из школ Смоленска учитель младших классов использует физическое наказание, в частности, она якобы заклеила скотчем рот ученику, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Смоленской области.

По данным местных СМИ, учительница заклеила скотчем рот ученику начальных классов за то, что он разговаривал с одноклассником. Со ссылкой на родителей учеников сообщалось, что учитель оскорбляет детей и применяет физическое наказание.

"В СМИ появилась публикация о том, что в одной из школ города Смоленска учитель младших классов применяет физическое наказание. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении СК.

В ближайшее время будут опрошены ученики и их родители, добавили в ведомстве.

Глава Смоленска Владимир Соваренко назвал произошедшее "вопиющим случаем", сообщается на официальном сайте городской администрации.

"В СМИ появилась информация об инциденте в начальном классе школы №33. Факт нарушения учителем норм педагогической этики подтвержден. Глава города Смоленска Владимир Соваренко, комментируя произошедшее, отметил, что подобное отношение педагогов к ученикам в школах Смоленска недопустимо, этот вопиющий случай должен быть проанализирован, а виновные — обязательно понести наказание", — говорится в сообщении администрации.