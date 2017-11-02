В Челябинской области нашли тело второго утонувшего

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Тело второго утонувшего найдено в четверг на Аргазинском водохранилище в Челябинской области, где накануне перевернулись две лодки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областной поисково-спасательной службы Эльмира Гарипова.

Две лодки перевернулись на озере Аргази в среду, два человека смогли вплавь добраться до берега. Ранее в четверг спасатели обнаружили тело женщины. Судьба еще четырех человек оставалась неизвестной.

"Авиация МЧС, совершая облет водохранилища в четверг, сверху на поверхности воды обнаружила лодку и тело мужчины. Ранее было найдено тело женщины. Поиск еще троих человек продолжается", — рассказала собеседница агентства.

Ранее ГУМЧС России по региону сообщало, что в четверг на поиск находившихся в лодках людей вышли четыре водолазные группы от поисково-спасательной службы области и специализированной пожарно-спасательной части, были задействованы беспилотные летательные аппараты, аэромобильные группировки ГУМЧС России и Уральского учебного спасательного центра находятся в состоянии готовности.

В среду на озере Аргази в 500 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой было пять человек. Их подняли на борт двое рыбаков из находившейся неподалеку лодки и направились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, судно не выдержало перегруза и волну и тоже перевернулось. Два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.