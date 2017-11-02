Жителя Алтайского края задержали за непристойную переписку со 112 детьми

БАРНАУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Представители правоохранительных органов Алтайского края задержали мужчину, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении более чем 112 несовершеннолетних, сообщил журналистам руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по краю Евгений Долгалев.
"Молодого человека из Первомайского района задержали после того, как выяснилось, что он вел специфическую переписку на сексуальные темы с подростком. Тревогу по поводу преступления в отношении ребенка стали бить родители, заметив в компьютере однозначную информацию. Они обратились в правоохранительные органы. Изъяли его компьютерную технику, а там обнаружилась такая же совсем не невинная переписка с другими детьми – более чем 112 человек", — сказал Долгалев.
Он отмечает, что признаков того, что он занимался торговлей детской порнографией, пока не обнаружено. Вероятно, переписка нужна была ему для удовлетворения собственных наклонностей. В рамках дела проводятся экспертизы, которые установят это достоверно.