Жителя Алтайского края задержали за непристойную переписку со 112 детьми

БАРНАУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Представители правоохранительных органов Алтайского края задержали мужчину, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении более чем 112 несовершеннолетних, сообщил журналистам руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по краю Евгений Долгалев.

По его словам, мужчина попал под подозрение в интимной переписке с несовершеннолетними в соцсетях.

"Молодого человека из Первомайского района задержали после того, как выяснилось, что он вел специфическую переписку на сексуальные темы с подростком. Тревогу по поводу преступления в отношении ребенка стали бить родители, заметив в компьютере однозначную информацию. Они обратились в правоохранительные органы. Изъяли его компьютерную технику, а там обнаружилась такая же совсем не невинная переписка с другими детьми – более чем 112 человек", — сказал Долгалев.

Он отмечает, что признаков того, что он занимался торговлей детской порнографией, пока не обнаружено. Вероятно, переписка нужна была ему для удовлетворения собственных наклонностей. В рамках дела проводятся экспертизы, которые установят это достоверно.